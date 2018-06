Stillstand am Gericht: Hypo fordert Richter

„Fortsetzung Prozess gegen einen ehemaligen Prokuristen der Hypo Alpe Adria Bank wegen pflichtwidriger Kreditbewilligung“, steht am Montag am Programm des Klagenfurter Landesgerichts. Im Saal 377 wird einer von bisher 32 Fällen verhandelt, die in der Hypo-Causa über die Bühne gingen bzw. gehen. Das Problem in Klagenfurt: Fünf Richter sind ausschließlich für Hypo-Agenden abgestellt, das blockiert andere Verfahren – ein Umstand, der Bürgern sogar Zusatzkosten aufbürdet.

Auch wenn die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung die Nachbesetzung von 40 Überhang-Richterposten in Aussicht gestellt hat, sind die Richter nicht zufrieden. Nach wie vor stünden Einsparungen sowie Nicht-Nachbesetzungen von Richterstellen und Kanzleipersonal im Raum, erklärt Gernot Kanduth, Vizepräsident der Österreichischen Richtervereinigung. „Am Landesgericht Klagenfurt schlägt sich diese Tatsache aber besonders drastisch nieder, weil die Zahl der Pensionierungen höher ist und weil hier die juristische Aufarbeitung des Hypo-Skandals zum Tragen kommt. Klagenfurt ist kein normales Gericht, denn von den 44 hier tätigen Kollegen sind fünf gesperrt“, sagt Kanduth.