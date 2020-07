"Steuerrebell" narrt Fiskus

Solche Fragen hat sich die Finanzbehörde Baden (noch) nicht gestellt. Vor zwei Wochen schickte sie eine eMail an Rydl. Man könne ihm in Absprache mit dem zuständigen Abteilungsleiter im Finanzministerium anbieten, "dass Bedienstete des Bundeskriminalamtes das Geld im Ausland abholen. Dafür wäre es allerdings erforderlich, dass von Ihnen eine entsprechende Vollmacht erteilt wird." Geplant ist laut eMail ein Kuhhandel. Sobald die Rückstände beglichen seien, werde sich der Ab­teilungsleiter "persönlich" mit dem Innenministerium "in Verbindung setzen, damit Sie einen Fremdenpass bekommen".

Adressat Rydl stellte volle Kooperation in Aussicht ("... zwischenzeitig" habe er "einen Bunkerort erschlossen".)

Seitdem herrscht Funk­stille. Der genannte Abteilungsleiter will dazu nichts sagen. Im Finanzministerium will man zum Fall nichts sagen, nur: Die eMail sei unglücklich formuliert. Man sei davon ausgegangen, dass das Geld auf einem Konto und nicht im Atlantik liege.

Der 55-Jährige ist derzeit staatenlos und "keine Mi­nute freiwillig hier". Ein Fremdenpass gegen die Begleichung von Steuerschulden – geht das? Der Badener Bezirkshauptmann Heinz Zimper sagt: "Ja. Seine Zahlung würde dem Inter­esse der Republik Österreich entsprechen."

Genau das wollte Rydl nie.