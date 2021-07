Vordernberg: "Steuergeld-Verschwendung"

"Das kann man nicht oft genug sagen: Da geht’s um fast eine halbe Million Euro Steuergeld monatlich. Für ein Schubhaft-Gefängnis, das leer steht", ärgert sich die grüne Nationalrätin Alev Korun. Nur drei Menschen sind derzeit im Anhaltezentrum im steirischen Vordernberg untergebracht – in einem Bau, der für 200 Personen ausgelegt ist.

Der Bund überweist dennoch Monat für Monat rund 400.000 Euro an die Sicherheitsfirma G4S, die für den privatwirtschaftlichen Teil der Führung des Anhaltezentrums in Vordernberg zuständig ist; von der Verpflegung bis zum Putzdienst. Das ist in den Verträgen zwischen Gemeinde, Bund und Unternehmen so vorgesehen: Egal, wie viele oder wenige Menschen in Vordern-berg untergebracht sind, die Summe bleibt immer gleich.