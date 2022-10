Steirisches Ehepaar im Internet um Hunderttausende Euro betrogen

Ein Ehepaar aus der S├╝doststeiermark hat seit April mehrere Hunderttausend Euro an eine im Internet gefundene Investmentfirma ├╝berwiesen. Sie wollten das Geld eigentlich gewinnbringend anlegen, doch das Paar ging Betr├╝gern auf den Leim. Als eine angek├╝ndigte Auszahlung im Oktober ausblieb, wollten sie mit der Firma in Kontakt treten. Es kam aber weder Antwort auf die Mails, noch wurde bei den angeblichen B├╝ros jemand gefunden, hie├č es am Freitag seitens der Polizei.

Im April war das Paar in Kontakt mit der vermeintlichen Investmentfirma getreten und ├╝berwies das Geld an verschiedene deutsche Banken. Da von den T├Ątern nun jede Spur fehlt, d├╝rften die hunderttausenden Euro verschwunden sein.

T├Ąuschend echte Websites

Die Steirer sind auf einen "Cyber Trading Fraud" hereingefallen. Dabei werden potenzielle Anleger im Internet zu Geldzahlungen f├╝r vermeintlich lukrative Investitionsgesch├Ąfte verleitet. Angeworben werden die Opfer ├╝ber Internet-Werbeanzeigen, soziale Netzwerke, Anrufe aus eigens geschaffenen Callcentern oder mit Massenmails. Die Plattformen sind sehr professionell gestaltet und t├Ąuschen anfangs hohe Gewinne vor, um die Opfer zu weiteren Zahlungen zu verleiten. Das bezahlte Geld wird aber nicht angelegt, sondern verschwindet in kriminellen Netzwerken.