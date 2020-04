Steirischer Landwirt von Kuh schwer verletzt

Ein 62-jähriger Landwirt aus der Gemeinde Paldau im Bezirk Südoststeiermark ist am Donnerstag von einer seiner Kühe schwer verletzt worden. Vier der Tiere waren ihm am späten Vormittag entkommen. Zusammen mit der Feuerwehr suchte er sie. Als er eine 200 bis 300 Kilogramm schwere Kuh im Wald am Boden liegend entdeckte, sprang diese auf und versetzte ihm mit dem Schädel einen Stoß gegen die Brust.

Der Mann aus dem Ortsteil Perlsdorf erlitt laut Landespolizeidirektion Steiermark mehrere Knochenbrüche und wurde in das LKH Feldbach gebracht.