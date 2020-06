Steirischer "Bandido" unter Mordverdacht

In so einem ähnlichen Fahrzeug wurde er am Donnerstag gefahren. Denn die Deutsche Polizei geht davon aus, dass Günter O. – der Mitglied der Rockergang „Bandido“ sein dürfte – seine Stieftochter ermordet hat. Geholfen haben soll ihm sein Sohn.

Die Leiche wurde auf dem Grundstück des gemeinsamen Hauses gefunden, eingemauert im Schrebergarten. Unklar ist derzeit, ob die 23-Jährige noch gelebt hat, als sie dort einbetoniert wurde.

Günter O. stammt aus der Steiermark, flüchtete aber nach einem Bankraub in den 1980er-Jahren nach Deutschland. In Essen (im Ruhrgebiet) wurde er schließlich verhaftet. Nach dem Absitzen der Haftstrafe zog er 1991 nach Sachsen. Dort lernte er Birgit kennen, die gerade eine Tochter erwartete – Madeleine. Ein Jahr später kam Daniel zur Welt und das Paar heiratete. 2009 zogen alle gemeinsam nach Essen, Günter O. arbeitete als Platzwart für den Fußballverein Eintracht Borbeck.