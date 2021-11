Steirische Spitalsbelegung am "Höchststand dieser Welle"

Die Belegung von Intensivbetten mit Corona-Patienten in der Steiermark ist auf dem "Höchststand dieser Welle". Das sagte Sprecher Reinhard Marczik am Dienstag auf APA-Nachfrage. Über das Wochenende war es zwar zu einem starken Rückgang gekommen, aber mittlerweile sei man schon fast wieder ganz oben. Besonders prekär sei die Lage in der Oststeiermark: Da sind alle Intensivbetten belegt. Die Notfallversorgung jeglicher Art sei dort bereits seit der Vorwoche "kritisch".

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) verzeichnete Dienstagfrüh 76 Intensivpatienten, am Montag waren es 71 gewesen, so Marczik. Hinzu kommen vereinzelte belegte Intensivbetten in nicht KAGes-Spitälern. Ein dauerhaftes Abfallen der Kurve bei den Intensivpatienten sei nicht absehbar. Der starke Rückgang vom Wochenende sei nur von kurzer Dauer gewesen.