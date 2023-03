Steirische Polizei warnt vor erpresserischen Massen-eMails

In der Steiermark werden vermehrt erpresserische eMails verschickt - darin fordern die T├Ąter, ihnen Bitcoins zu ├╝berweisen, andernfalls angebliche Videos in Bezug auf die Betroffenen mit pornografischem Inhalt ver├Âffentlicht w├╝rden. Das Landeskriminalamt f├╝hre Ermittlungen zu diesen T├Ątergruppen, hie├č es in einer Aussendung am Mittwoch. Man solle nichts ├╝berweisen und Anzeige erstatten.