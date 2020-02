Steirische Feuerwehren bewahrten 10.000 Hühner vor Feuertod

75 Feuerwehrleute haben am Samstagnachmittag einen Brand in einem Hühnerstall in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) unter Kontrolle gebracht. Laut Polizei war das Feuer gegen 14.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache ausgebrochen. Der Sachschaden ist beträchtlich, es kam aber keines der insgesamt 10.000 Masthühner im Stall zu Schaden.

Sechs Feuerwehren standen bei dem Brand im Ortsteil Oberweißenbach im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten das Dach des Stalles öffnen, um an den Brandherd heranzukommen. Das Gebäude wurde anschließend mit Hochdrucklüftern rauchfrei gemacht. Der Heizraum, der Technikraum sowie ein Teil des Dachstuhles wurden schwer beschädigt, die Brandursachenermittlung war vorerst noch nicht abgeschlossen.