Steirer vor Gericht: Er fuhr aus Eifersucht mit Auto auf Paar zu

Weil er mit dem Auto im Dezember 2022 auf Passanten losgefahren war, stand ein 26-Jähriger am Montag vor einem Geschworenensenat. An sich hätte die Anklage auf Nötigung und versuchten Mord gelautet, da er aber vom Sachverständigen als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, stand nur eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum im Raum.

Der Steirer leugnete die Tötungsabsicht: „Ich wollte sie nur ein bisschen einschüchtern“, lautete seine Rechtfertigung.