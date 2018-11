Steirer torpedieren Lithium-Projekt

Wasser und Lithium – diese beiden Schätze von der Koralpe an der steirisch-kärntnerische Grenze sind heiß begehrt. In der Steiermark der Lebensspender, in Kärnten der künftige Speicherprofi. Weil aber rund 20.000 Steirer, die von der Koralpe Trinkwasser beziehen, durch den Lithium-Abbau auf Kärntner Seite Beeinträchtigungen befürchten, machen sie nun gegen das Projekt mobil.

Der steirische Wasserverband Koralm hat kürzlich gegen die Verantwortlichen der ECM Lithium AT GmbH eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht. „Und wir ermitteln nun wegen des Verdachts der Umweltgefährdung“, bestätigt Staatsanwaltssprecherin Tina Frimmel-Hesse einen Bericht der Krone. Die Staatsanwältin betont allerdings, dass die Ermittlungen „vorerst gegen unbekannt“ laufen würden.