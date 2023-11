Steiermark: Werkzeug serienweise in Fachmärkten gestohlen

Die Polizei hat im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einen 43-Jährigen aus Polen als Serien-Werkzeugdieb festgenommen.

Der Verdächtige gab zu, mit einem Komplizen in zumindest zehn Fachmärkten in der Steiermark, in Oberösterreich und Tirol zugeschlagen zu haben, berichtete die Polizei am Samstag. Das Duo habe Werkzeug im Wert von 18.000 Euro unter der Kleidung versteckt und so aus den Geschäften geschmuggelt. Nach dem Komplizen des Polen wird noch gefahndet.