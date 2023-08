Steiermark: Tuchakrobatin bei Training im Zirkus abgestürzt

Eine 20-jährige Akrobatin aus Deutschland stürzte Donnerstagnachmittag in einem Zirkuszelt in Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, beim Training mit einem Tuch ab. Die Akrobatin trainierte gegen 14:20 Uhr allein in dem Zirkuszelt für die bevorstehende Abendvorstellung. Dabei dürfte sie aus bislang unbekannten Gründen aus rund vier Metern Höhe ungesichert zu Boden gestürzt sein.

Weitere Artisten, die zu dieser Zeit mit der Fütterung der Tiere beschäftigt waren, hörten die Hilferufe der 20-Jährigen und leisteten Erste Hilfe. Die Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung in das Krankenhaus Bruck an der Mur gebracht. Sie dürfte Verletzungen im Bereich des Beckens erlitten haben. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht ermittelt werden.