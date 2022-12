Steiermark: Musiker am Weg zum "Neujahrsspielen" von Auto erfasst

Ein 22-jähriger Musiker ist am Stefanitag am Weg zum traditionellen „Neujahrsspielen“ in Loipersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizei Fahrzeuge anhalten, damit die Musiker die Straße sicher überqueren können.

Eine 43-jährige Autolenkerin erfasste den Fußgänger mit der Vorderseite ihres Wagens. Ein Alkotest verlief negativ. Die Lenkerin und die Angehörigen des Verletzten wurden psychologisch betreut.