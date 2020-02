Steiermark: Mann soll Ehefrau im Streit getötet haben

In der Steiermark wurde Dienstagvormittag eine Frau getötet- sie soll von ihrem Mann erstochen worden sein: Im "Verlauf eines Streits" des Paares aus Trieben, Bezirk Liezen, habe die Frau "tödliche Verletzungen" erlitten, teilte die Polizei mit.

Hintergründe waren Dienstagmittag noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Behörden liefen erst an. Unklar war vorerst auch, wie der tragische Todesfall rechtlich eingestuft wurde, Mordverdacht oder Verdacht auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Cobra nahm Mann fest

Das Paar aus Afghanistan wohnte jedenfalls in einem Mehrparteienhaus, in dem Asylwerber untergebracht sind. Eine Betreuerin alarmierte die Einsatzkräfte, doch der Notarzt konnte nichts mehr für das Opfer tun: Die Frau dürfte erstochen worden sein. Der verdächtige Ehemann ließ sich widerrstandslos noch in der Wohnung festnehmen, wie es ersten Informationen zufolge hieß: Zufälligerweise war eine Einheit der Cobra in der Nähe, die die Festnahme durchführte.