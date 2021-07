Steiermark: Lkw verunfallte auf A2 und ging in Flammen auf

Der Lenker eines Lkws beladen mit Kühlschränken ist Montagvormittag auf der Südautobahn (A2) zwischen Steinberg und Modriach in der Steiermark auf ein Fahrzeug der Autobahngesellschaft (Asfinag) aufgefahren. Der Fahrer wurde bei der Kollision verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lkw begann indessen zu brennen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Sattelschlepper in Vollbrand, hieß es seitens der Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen.