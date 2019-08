Steiermark: Kollision zwischen Pkw und Rad fordert mehrere Verletzte

Zwei Pkw-Insassen sind Montagvormittag bei einem Unfall in der Steiermark im Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Das Auto kollidierte mit einem Radfahrer und stürzte dann in einen Bach. Dortblieb das Fahrzeug am Dach liegen. Die Feuerwehr Eibiswald hob das Wrack mit einem Kran an. Danach wurden die Verletzten aus dem Pkw befreit. Die beiden sowie der Radfahrer mussten ins Spital.