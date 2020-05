Ärzte sollen Ordinationen in Ambulanz verlegen

Das ist einer der Gründe, warum in der KAGES laut über eine generelles Aus für die Ambulanz nachgedacht wurde. Doch sobald das bekannt wurde, regte sich Widerstand: Die Grünen starteten eine Petition im Internet, die FPÖ forderte den Erhalt der Ambulanz per Landtagsantrag. Auch die Besprechung Gesundheitslandesrates Christopher Drexlers, ÖVP und KAGES-Vorstands Karlheinz Tscheliessnigg mit Bürgermeistern und Ärzten der Region wurde Mittwoch von Protesten begleitet: 350 Menschen demonstrierten gegen die Schließung.

Drexler und Tscheliessnigg kündigten als erste Maßnahme an, dass niedergelassene Ärzte im Oktober Dienst in der Ambulanz machen. Aufhorchen ließ die Idee, wonach die Praxen der Mediziner doch gleich zur Gänze in das Spitalsgebäude siedeln sollen. Das müsse aber erst rechtlich geprüft werden, betonte Drexler.