Vier Verletzte nach 70-Meter-Absturz eines Heeres-Pinzgauers

Zwei der verletzten Soldaten wurden mit dem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, die anderen beiden mittels Krankenwagen. Zivilpersonen kamen bei dem Unfall, der sich bei einer Ausbildungsfahrt ereignete, keine zu schaden, wie ein Sprecher des Bundesheeres am Mittwochabend gegenüber der APA betonte.

Mehr Details zum Unfallhergang seien nun Gegenstand von Ermittlungen und könnten erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Die Bergung des Fahrzeuges gestalte sich aufgrund des "unwegsamen Geländes" schwierig und werde am Donnerstag vom Bundesheer durchgeführt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.