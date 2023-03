Steiermark: 23-Jähriger bedrohte Nebenbuhler mit Waffe

Ein 23-Jähriger ist am Wochenende im obersteirischen Liezen wegen mehrer Straftaten festgenommen worden, unter anderem hatte er einem vermeintlichen Nebenbuhler in einem Lokal eine Faustfeuerwaffe unter die Nase gehalten. Zudem waren bei Hausdurchsuchungen an zwei Wohnorten des bosnischen Staatsangehörigen Drogen und Bargeld zweifelhafter Herkunft gefunden worden. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.