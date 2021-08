Stau seit drei Uhr Nacht: Lange Wartezeiten vor Grenzübergängen

Stau seit drei Uhr Nacht

Der Karawanken Tunnel machte den Urlaubern seit den Nachtstunden Probleme. Seit etwa 3.00 Uhr früh baute sich Richtung Slowenien kontinuierlich ein Stau auf. Die Urlauber warteten bis zu zwei Stunden. Auch der Rückreiseverkehr war schon deutlich spürbar, berichtete der Club: Rund 45 Minuten betrug der Zeitverlust bei der Einreise nach Österreich.

Lange Kolonnen kamen aus Bayern nach. Vor dem Walserberg (A1/A8) verzeichnete der ÖAMTC rund 15 Kilometer Stop-and-Go-Verkehr. In weiterer Folge gab es Verzögerungen auf der A10 bis Hallein und dann nochmals vor dem Tauerntunnel.

Verzögerungen gab es laut ÖAMTC weiters in Tirol auf der B179 über den Fernpass und auf der B189 vor einer Baustelle bei Obsteig.

Lange Staus an den Grenzen zwischen Slowenien und Kroatien

Mühsam ging es an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien voran. Bei Gruškovje/Macelj betrug die Wartezeit in beide Richtungen rund zwei Stunden. In Richtung Adria standen die Urlauber auch an den Übergangen Obrežje/Bregana und Jelšane/Rupa etwa eine Stunde im Stau.

Bei Dragonja/Kaštel war bereits der Rückreiseverkehr stärker, in Richtung Slowenien gab es etwa 45 Minuten Wartezeit.

In diesem Zusammenhang erinnert der ÖAMTC daran, dass Urlaubsrückkehrer, die von Kroatien über Slowenien nach Österreich fahren, auch lange Wartezeiten in Kauf nehmen, und unbedingt internationale Grenzübergänge nutzen sollen, da sonst hohe Strafen drohen.