Stark frequentierter letzter Einkaufssamstag vor Weihnachten

Auch in Kärnten war am Samstag der Andrang groß. Vom Betrieb her sei man fast wieder auf Vor-Pandemie-Niveau, ergab ein Rundruf der APA am Samstag.

"Sehr zufrieden" mit dem Betrieb war am Samstag zu Mittag Heinz Achatz, Centermanager des Einkaufszentrums S√ľdpark in Klagenfurt: "Die Frequenz ist super. Das Wetter spielt gut mit, das f√ľhrt dazu, dass die Einkaufszentren noch mehr profitieren als die Einkaufsstra√üen." Besonders gefragt seien in dieser Saison Schuhe, Sportartikel und Spielwaren. Schlangen bildeten sich beim APA-Lokalaugenschein auch vor den Handy-Shops im S√ľdpark.

Kärntner Mopedlenker fuhr durch Einkaufszentrum

Apropos Einkaufszentrum. Zu einem einigermaßen skurrilen Zwischenfall in einem solchen bereits am Freitagabend gekommen. Ein 21-Jähriger Mann war der Polizei davongerast und auf seiner Flucht sogar durch ein Einkaufszentrum gefahren.

Kurz vor 20.00 Uhr war der Mopedfahrer einer Polizeistreife aufgefallen, weil er ohne Helm unterwegs war. Als er die Polizei sah, √§nderte er seine Fahrtrichtung und fl√ľchtete, mehrere Anhalteversuche scheiterten. Schlie√ülich fuhr er durch ein Einkaufszentrum und st√ľrzte kurz nachdem er das Geb√§ude wieder verlassen hatte. Er wurde dabei am rechten Fu√ü verletzt und wird wegen mehrerer Verwaltungs√ľbertretungen angezeigt.