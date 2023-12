Stand-up-Paddler rettete Mann aus Mur

Ein Stand-up-Paddler hat am Samstag in Graz einen in der Mur treibenden Mann gerettet. Der Wassersportler schleppte den sich an das Brett klammernden Mann ans Ufer, wo die Polizei und eine Streife der "Schnellen Interventionsgruppe" den stark unterkühlten Syrer übernahmen und mit einer Rettungsdecke erstversorgten. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann war zuvor von der Murbrücke in den Fluss gesprungen und flussabwärts getrieben. Da für die herbeigerufene Polizei ein Rettungsversuch mittels Tau nicht mehr möglich war, wurde ein Rettungsversuch im Wasser vorbereitet.

➤ Zu weiteren aktuellen Chronik-Nachrichten