Stalker erstach "Nebenbuhler": 18 Jahre Haft wegen Mordes

Doch der Ungar hielt sich daran nicht. "Ich habe mich schon über das Internet in sie verliebt. Sie war die Frau, nach der ich mich immer gesehnt hatte. Ich wollte die Beziehung unbedingt haben", erzählte er heute vor Gericht. Richter Philipp Grosser wies ihn darauf hin, dass ihm die Frau aber klar vermittelt habe, nichts mehr von ihm wissen zu wollen. Dennoch kontaktierte der 34-Jährige die Ungarin weiter mit verschiedenen Rufnummern und Fake-Profilen in Sozialen Medien, wo er die Frau später auf das Übelste verunglimpfte.

Am 9. März gab er schließlich seine Arbeit und Wohnung in Deutschland auf und mietete sich in Henndorf in eine Ferienwohnung ein. Er nahm aber keinen persönlichen Kontakt zu der Frau - der Ex-Freund war mittlerweile wieder bei ihr eingezogen - auf, sondern beobachtete die beiden laufend. "Er wusste genau, wann sie in der Früh immer außer Haus gehen", so der Staatsanwalt.