Stahlsteher durchbohrte bei Lkw-Unfall in Tirol Windschutzscheibe

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer hat Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) wohl mehrere Schutzengel gehabt.

Bei einem Auffahrunfall durchbohrte ein am vorderen Lkw geladener Stahlsteher die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite. Die Spitze des Stahlstehers verfehlte den Mann nur knapp und er kam mit einer leichten Verletzung am Oberschenkel davon.

Der Stahlsteher ragte über die Ladefläche des Lkw hinaus und war mit einer Warnweste versehen. Der 53-jährige Lenker des Lkw musste im Kolonnenverkehr auf der Loferer Straße (B178) verkehrsbedingt anhalten, woraufhin es zu dem Auffahrunfall gekommen war.

Der 47-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.