Stadt Wien nutzt rechtlichen Kniff, um Demo zu verbieten

Ein Statement für Freiheit sollte die Versammlung der PeaceParty Österreich am Samstag auf der Donauinsel werden. Unter dem Motto „Wir fordern Raum“ wollten 1000 angemeldete Teilnehmer für die Nutzung von Leerständen, freien Raum und für freie Kunst demonstrieren. Das ist der Stadt Wien aber offenbar etwas zu viel Freiheit.

Die MA 45 Wiener Gewässer schrieb einen Brief an die Polizei, in der sie sich gegen den Protest aussprach. Als abschließender Beschwerdepunkt wird in dem Schreiben folgendes angeführt: „Von Seiten der MA 45 sind derartige Grundbenützungen auf Rücksicht der Anrainer sowie der sonstigen Donauinselbesucher und Erholungssuchenden nicht wünschenswert“.

Für die Veranstalter der Demo ist diese Begründung nicht akzeptabel: „Immer heißt es, dass Demos aus der Innenstadt raus sollen weil sie den Verkehr behindern. Jetzt, wo wir auf die Donauinsel ausweichen wollen, wird es uns verboten“, sagt Organisator Marcus Grimas.