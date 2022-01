Staatsverweigerer bei Verkehrskontrolle in Kärnten erwischt

Die Kärntner Polizei hat am Montag bei einer Verkehrskontrolle einen offensichtlichen Staatsverweigerer erwischt. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde der Mann im Bezirk Klagenfurt-Land von Beamten angehalten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er Fantasiekennzeichen an seinem Fahrzeug montiert hatte und das Auto gar nicht zum Verkehr zugelassen ist.

Bei der folgenden Personenkontrolle zeigte der Mann dann einen Fantasieführerschein her. Das Auto musste er stehenlassen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung.