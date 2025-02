Staatsschutz: Drei-Stufen-Plan gegen den Terror

Die Anzahl der Hausdurchsuchungen und Festnahmen in diesem Bereich hat sich seit 2022 mehr als verdoppelt. In den vergangenen drei Jahren gab es im islamistischen bzw. dschihadistischen Milieu über 150 Hausdurchsuchungen. 56 Verdächtige wurden vom Staatsschutz festgenommen.

Für die Verfassungsschützer sind es alarmierende Daten. Nach dem Terroranschlag in Villach und einem womöglich verhinderten Anschlag auf den Wiener Westbahnhof hat die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Zahlen zur aktuellen Sicherheitslage öffentlich gemacht. Diese spiegeln laut DSN eine „signifikanten Zunahme der Bedrohung durch gewaltbereite Islamisten“ wider.

650 Personen am Radar

Islamistische Tathandlungen sind von 2023 (152) auf 2024 (215) um mehr als 40 Prozent gestiegen. Aktuell sind es 650 Personen, die der Verfassungsschutz im Bereich des islamistischen Extremismus unter Beobachtung hat, erklärte DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner in der Zib 2. Gemeint seien damit Personen, die „jederzeit bereit wären, Gewalt einzusetzen bzw. Anschläge durchzuführen“. Bei der Extremismus-Meldestelle sind im Vorjahr schon 845 Hinweise eingelangt.

Um die Gefahrenabwehr zu verbessern, will die DSN ein Drei-Stufen-Modell einführen. Mit den derzeitigen Möglichkeiten hinke man Gefährdern deutlich hinterher. Deshalb sieht der erste Schritt des geforderten Stufenplans ein automatisiertes Internet-Screening vor. Eine entsprechende Software kann Plattformen dabei in Sekundenschnelle auf radikale Inhalte überprüfen. In dieser ersten Phase könne eine grundsätzliche Radikalisierung bei einem Gefährder zumindest rasch erkannt werden. Mit dieser Methode stießen deutsche Ermittler auch auf das Tiktok-Profil des 14-Jährigen, der im Verdacht steht, einen Terroranschlag auf dem Wiener Westbahnhof geplant zu haben.