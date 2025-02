Nach Terror in Villach: Peter Kaiser greift Elon Musk scharf an

Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein Islamist einen 14-Jährigen erstochen hat, wendet sich nun Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) via X direkt an den reichsten Mann der Welt Elon Musk, zu dessen Firmenimperium die Plattform gehört. Musk hatte dort persönlich vor wenigen Tagen ein Bild geteilt, das den Attentäter nach der Tat zeigt.