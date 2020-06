Staatsfeind Nr. 1 will die Freiheit

Nach seiner spektakulären Flucht aus der Haftanstalt Graz-Karlau, im August 1989, stoppte Juan Carlos Chmelir einen Geländewagen. Am Steuer die damals 37-jährige Elisabeth Salmer (Name von der Redaktion geändert, Anm.), die von Chmelir zwei Tage lang als Geisel festgehalten wurde. Der KURIER erreichte das Opfer am Telefon. Sie schildert nach beinahe 25 Jahren ihr Martyrium.

KURIER: Frau Salmer, Ihr Geiselnehmer Juan Carlos Chmelir will aus der Haft entlassen werden. Fürchten Sie sich davor?



Elisabeth Salmer: Nein, ich habe keine Angst. Ich war ja ein reines Zufallsopfer. Der wollte einfach wegkommen und da bin ich zufälligerweise mit dem Auto dahergekommen. Er hatte es ja nicht auf mich persönlich abgesehen.



In einer Art Memoiren schreibt Chmelir, er habe Sie nicht mit dem Messer verletzt, sondern Sie hätten sich die Wunde bei einem Sturz zugezogen.



Er hat mich mit dem Messer verletzt. Das war alles kein Spaziergang für mich. Ich war in einer Ausnahmesituation.



Sie waren 48 Stunden in seiner Gewalt?



Zwei Tage. Es ist ja schon so lange her und ich habe es heil überstanden; und habe eine große Familie mit Kindern und Enkeln.