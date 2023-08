Sprengsätze an Fahrzeugen in der Südsteiermark detoniert

An zwei Fahrzeugen in der Südsteiermark sind Freitagabend Sprengsätze detoniert, wobei aber niemand verletzt wurde, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mit. Eine unbekannte Person hatte die Sprengsätze angebracht, während die Besitzer der Fahrzeuge bei einer Gebetsstunde der Glaubensgemeinschaft "Zeugen Jehovas" waren. Ob ein Zusammenhang besteht, werde noch geprüft.

Ein unbekannter Täter dürfte in der Zeit zwischen 18.45 und 21.00 Uhr die Sprengsätze angebracht haben. Diese detonierten in der Folge, wobei ein Sprengkörper an einem geparkten Fahrzeug ausgelöst wurde. Ein Zweiter detonierte, als der Fahrzeugbesitzer sein Fahrzeug bereits in Bewegung gesetzt hatte und einige Kilometer gefahren war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde bei den Detonationen niemand.