Sportpiloten gehen in die Luft

Am Donnerstag tritt die Novelle zur Neustrukturierung des österreichischen Luftraums in Kraft – damit geht eine strikte Trennung des Sicht- vom Instrumentenflug einher, die bedingt, dass bestimmte Lufträume für Hobbypiloten gesperrt werden. Die Sicherheit der ohne Transponder (Geräte, mit deren Hilfe man in der Luft geortet und identifiziert werden kann) fliegenden Sportler werde mit der Novelle erhöht, argumentiert das Verkehrsministerium. Segelflieger sowie Hänge- und Paragleiter hingegen rechnen mit einer massiven Verkleinerung ihres Luftraums und einer stärkeren Frequentierung desselben.

In den vergangenen Wochen versuchten die Sportpiloten, die Novelle mit Experten-Stellungnahmen, einer parlamentarischen Petition sowie einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage an Österreichs Verkehrsminister Alois Stöger (SP) zu kippen. Stöger gab zu Protokoll, dass keine "gröberen Beeinträchtigungen für den Flugsport" zu befürchten wären. Mit einer Mehrbelastung der Fluglotsen sei nicht zu rechnen und die Sicherheit würde sich sogar erhöhen, weil die Gefährdung durch Linien- und Charterflüge entfalle, argumentiert Stöger.