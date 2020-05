SPÖ Salzburg: 33-jähriger David Egger wird neuer Landesparteichef

Die Salzburger SPÖ vollzieht einen Generationenwechsel: Das Parteipräsidium hat am Freitag einen Nachfolger von Landesparteichef Walter Steidl gefunden und den 33-jährigen David Egger für diese Funktion nominiert. Egger trat bisher landespolitisch überhaupt nicht in Erscheinung. Seit 2019 ist er Vizebürgermeister von Neumarkt am Wallersee.