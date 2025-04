SPÖ hilft Porsche bei Tunnel-Streit im Kapuzinerberg aus der Sackgasse

Eigentlich schien ja alles längst in trockenen Tüchern. Auingers Vorgänger, ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner , hat - wohlgemerkt nach der Gemeinderatswahl, die zur Abwahl der ÖVP in der Stadt Salzburg geführt hat - rasch noch einen Dienstbarkeitsvertrag mit dem prominenten Unternehmer aus Deutschland abgeschlossen.

Was von einem Experten und Bürgermeister Auinger abgewiegelt wurde: Der Schutzstreifen müsse nur errichtet und würde ja nicht von Porsche in Anspruch genommen, hieß es.

Wobei die Grünen noch die Fläche für einen ebenfalls benötigten Schutzstreifen zur Sprache bringen - demnach würde das Tunnelprojekt insgesamt sogar an die 10.000 Quadratmeter Fläche der Stadt beanspruchen - fast das Zehnfache also der ursprünglich genannten Fläche.

In dieses Horn stößt auch Kay-Michael Dankl, KPÖ-plus. "Was Milliardäre mit ihrem Geld machen, ist schon verwunderlich", sinniert er, "manche schießen sich ins All, andere wollen auf den Grund der Meere."

"Nicht bei jedem Blödsinn mitmachen"

Man könne ihnen nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Geld tun, Dankl betont aber: "Als Stadt sollte man nicht bei jedem Blödsinn mitmachen." Auf den Einschub, "meines Erachtens sollte man Milliardäre abschaffen", wollte er nicht verzichten.