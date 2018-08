SPÖ fordert vom Bund härtere Strafen für Drogendealer

Prettner wurde mit diesen Wortspenden nicht nur aus der Defensive gelockt, sondern sah sich in Form einer Presseaussendung zu einem Hilferuf an den Bund veranlasst. „Wir müssen auf allen Ebenen nachschärfen. Wir haben es mit Beschaffungsformen und Drogen zu tun, die sich täglich ändern, und kämpfen an vielen Fronten. Das Drogenproblem von heute ist mit dem von vor wenigen Jahren nicht vergleichbar. Der sicherheitspolitische Aspekt steht allerdings im Verantwortlichkeitsbereich des Bundes“, sagt sie. Bei der Regierungssitzung am 11. September werde das Land Kärnten eine Resolution an den Bund verabschieden – mit der Aufforderung, die Strafen für Drogendealer zu verschärfen.

Thomas Martinz