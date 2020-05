Spielen als Fulltime-Job

Ausbildung: Neben Österreich absolvieren nur in Malta angehende Pädagogen keine Hochschule. Rund 50 Prozent des Personals, das in den Kindergärten arbeitet, sind Hilfskräfte.



Gruppengrößen: Bei Drei- bis Sechsjährigen sollte eine Pädagogin nicht mehr als sieben bis acht Kinder betreuen. Doch in vielen Gruppen steht 20 bis 25 Kindern nur eine Pädagogin zur Verfügung. "Die Bildungspläne sind sehr gut. Ein individueller Förderplan über alle Entwicklungsbereiche ist aber ein enormer Aufwand. Und wie soll das bei Gruppengrößen von zumindest 20 Kindern gehen?", fragt Entwicklungspsycholgin Pia Deimann von der Uni Wien. Der Dachverband der Kindergarten- und Hortpädagoginnen macht schon länger auf die Unzulänglichkeiten aufmerksam. Kritisiert wird, dass in Bildung für die Kleinsten zu wenig investiert wird. Raphaela Keller vom Dachverband: "Vielleicht müssten sich wie in den Schulen auch für Kindergärten die Eltern in einer Interessensgruppe organisieren, um für Druck auf die Politik zu sorgen."