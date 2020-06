Hürden für den Grand Prix

Jetzt muss die Bezirkshauptmannschaft beispielsweise prüfen, ob die Boliden „sehr laut“ sind: Diese Spezifikation des erlaubten Lärms wurde nämlich im Bescheid in Form von Kontingenten festgeschrieben. Ebenso die Anzahl der Besucher: Laut UVP dürfen maximal 40.000 Besucher pro Tag am Ring sein, allerdings nur an zehn Tagen pro Jahr. Frühere Formel-1-Rennen zogen jedoch laut offiziellen Landesangaben locker 150.000 Gäste am Rennwochenende an.

„ Mateschitz muss jetzt die Unterlagen vorlegen, damit die Behörde beurteilen kann, passt der alte UVP-Bescheid noch oder passt er nicht“, erklärt Umweltanwältin Ute Pöllinger. Erste Anlaufstelle für Red Bull ist die Bezirkshauptmannschaft Murtal. Erwartet wird, dass im Betriebskonzept als Lösungsmodell Lärm- und Besucherkontingente zusammengezogen werden. Damit passte ein Formel-1-Wochenende in die bestehende Genehmigung.

Ob das klappt, entscheiden Sachverständige. „Die Frage ist: Lässt sich die Zuschauermenge X auf einige Tage konzentrieren? Und ist das gleich belastend wie die Menge übers ganze Jahr?“, rechnet Pöllinger vor. Kommen die Juristen zum Ergebnis, dass dem nicht so sei, geht es zurück an den Start: Das Genehmigungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung müsste teilweise neu gemacht werden.