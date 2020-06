"Sperrstund" um 2 Uhr verordnet – weil Disco-Gäste zu laut sind

In einer Stellungnahme der ebenfalls anwesenden Amtsärztin heißt es, in der Zeit von 1.45 Uhr bis 2.30 Uhr komme es "durch das Verhalten von Personengruppen wie lautes Sprechen, Schreien, Zurufen, lautes Lachen, Kreischen, Johlen und Grölen immer wieder zu erheblichen Lärmentwicklungen in der sonst sehr ruhigen Wohngegend." Erschwerend wertet sie, dass das Gästeverhalten "Impulscharakter und Informationshaltigkeit aufweise, sodass eine zusätzliche Weckwirkung und Verstärkung der Störung vorliege". Schallreize würden in der zweiten Nachthälfte häufiger zum Aufwachen führen, die Wiedereinschlafzeit wäre verlängert. Die Amtsärztin sah eine erhebliche Belästigung und Störung des Wohlbefindens und somit durchaus die Gesundheit der Anrainer gefährdet und empfahl die Einschränkung der Betriebszeit auf 2 Uhr.

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt erließ im April 2014 einen entsprechenden Bescheid, gegen den Disco-Betreiber Jesse Beschwerde erhob. Diese wurde nun vom Landesverwaltungsgericht als unbegründet abgeschmettert.

"Für mich unverständlich. Ich habe 2014 sogar Security-Kräfte engagiert, um das Umfeld möglichst ruhig zu halten. Angetrunkene und Minderjährige dürfen nicht ins Joy – was kann ich dafür, wenn die dann auf der Straße randalieren?", fragt Jesse.