Spekulant reißt bewohntes Haus ab

Dass die Bauarbeiten begonnen haben, obwohl es noch neun unbefristete Mietverträge gibt, klingt absurd. Rechtlich ist das laut Stadt Wien aber legal. Anstoß für den schnellen Start der Abrissarbeiten vergangene Woche ist das Inkrafttreten der neuen Wiener Bauordnung.

Der Punkt, der den Abriss von Altbauten betrifft (siehe unten), soll verfrüht schon am Donnerstag beschlossen werden und ab Sonntag gelten – für die Mieter Fluch und Segen zugleich. Der Hauseigentümer hat den Abriss nämlich so schnell vorangetrieben, um dieser Gesetzesänderung zu entgehen. Andererseits könnte der Abriss dadurch am Sonntag aber auch gestoppt werden: Laut Stadt Wien gilt die neue Bauordnung nämlich auch für Häuser, bei denen der Abbruch bereits begonnen hat.

Aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Kathrin Gaal heißt es, dass der Abriss derzeit gesetzeskonform sei. „Es wurde ein Gesamtabriss eingereicht. Wohnen noch Menschen in dem Haus, dann darf nur so viel abgerissen werden, wie zumutbar ist“, sagt Daniel Benyes, der Sprecher von Wohnbaustadträtin Gaal. Solange es also nicht durch das Dach regnet oder der Strom ausfällt, hat die Baupolizei keine Mittel gegen den Abriss in der Hand.

Laut Benyes werde die Baustelle täglich überprüft. Zwar wurden in einigen Wohnungen schon Risse in den Wänden gemeldet, diese seien aber nicht schädigend für die Bausubstanz.