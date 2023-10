Spektakel für Astronomiefans: Schatten der Erde fällt auf Mond

All jene, die das Naturspektakel verpassen, müssen sich gedulden: Die nächste Mondfinsternis in Österreich findet am 25. März 2024 statt, allerdings handelt es sich dabei um eine praktisch nicht zu sehende partielle Halbschatten-Finsternis. Fast vollständig beobachten kann man hingegen die partielle Mondfinsternis am 18. September 2024.

Die nächste totale Mondfinsternis, die von Wien aus zu sehen ist, findet erst am 31. Dezember 2028 statt.