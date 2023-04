Spaziergängerin in Jochberg von Baum am Kopf getroffen

In Jochberg in Tirol ist Freitagnachmittag ein morscher Baum von einer Böschung auf den darunter liegenden Römerweg umgestürzt. Der Stamm traff eine Spaziergängerin seitlich am Kopf, die dort gerade Richtung Kitzbühel entlang ging.

Die 64-jährige Deutsche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 4" in die Klinik in Salzburg geflogen, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag berichtete.

Die Feuerwehr Jochberg rückte aus, um den umgestürzten Baum zu entfernen. Im Zuge dessen wurden am Unfallort aus Sicherheitsgründe gleiche mehrere weitere Baumstämme von den Einsatzkräften gefällt.