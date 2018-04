Sozialer Wohnbau: Gemeinnützige unter Druck

von Martin Gebhart

und Anna-Maria Bauer15.200 Wohnungen sind vergangenes Jahr von gemeinnützigen Bauträgern in ganz Österreich fertiggestellt worden. Damit gibt es aktuell rund 923.000 Genossenschaftswohnungen im Land. Doch rentieren sich die sozialen Wohnbauprojekte für gemeinnützige Bauträger bald überhaupt noch?

In Wien sei die Situation jedenfalls „dramatisch“ meinte Karl Wurm, Obmann des Dachverbands der Gemeinnützigen (GBV), Ende Februar. Denn es würden baureife Projekte für mehr als 2000 Wohnungen still stehen. „Weil die stark gestiegenen Baupreise nicht mehr im Finanzrahmen des geförderten Wohnbaus unterzubringen sind.“ Zu den bekannten Faktoren wie Knappheit an Bauland und den überzogenen bautechnischen Normen kämen die hohen Baukosten als weiterer Faktor, der die Bauträger unter Druck setze. Vor allem Unternehmen, die Technik ins Haus bringen (Heizung, Lüftung, Elektro- und Gasinstallationen, etc. ) hätten ihre Preise in jüngster Zeit kräftig angezogen.

Josef Ostermayer, Obmann der Landesgruppe Wien im GBV und seit Jahresbeginn Generaldirektor der Sozialbau AG, meinte im Gespräch mit dem KURIER indes, das man in puncto Baukosten mit der Stadt auf einem „guten Weg sei, Lösungen zu finden“.