Polarlichter über Österreich: Wo und wann sie zu sehen sind

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat LASCO/C3 einen sehr schnellen Sonnensturm beobachtet. Laut GeoSphere wird seine Ankunft heute, am 1. September 2025, gegen 15 Uhr erwartet. Mit einer Geschwindigkeit von 830 Kilometern pro Sekunde könnte es in der Nacht auf morgen wieder Polarlichter in Österreich geben.

Wo kann man Polarlichter in Österreich am besten beobachten? Der einzige Nachteil ist allerdings die Sichtbarkeit, die durch Wolken vor allem im Westen des Landes eingeschränkt sein könnte. Im Osten hingegen sind die Wetterbedingungen wesentlich besser, um Polarlichter zu beobachten. Das Phänomen könnte zu Beeinträchtigungen des GPS führen. Probleme beim Stromnetz sollten jedoch ausgeschlossen sein, wie GeoSphere mitteilte.