Sondervertrag bringt grünen Stadtchef erneut in die Bredouille

Dass Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) seine abberufene Personalamtsleiterin im Alleingang - obwohl sie „nur mehr“ Sachbearbeiterin ist - für „Sonderaufgaben“ mit einem üppigen, unbefristeten Sondervertrag ohne Einkommenseinbußen ausgestattet hatte, sorgt für heftige Diskussionen.

Am Donnerstag befasste sich der Kontrollausschuss des Gemeinderats erneut mit der Causa. Der Stadtchef strebt indes eine einvernehmliche Änderung des Vertrages an. Eine Sittenwidrigkeit des Kontraktes steht im Raum, die anderen Parteien schießen scharf gegen Willi.

Der Bürgermeister hat den Vertrag offenbar vorbei an der Magistratsdirektion sowie vorbei am Stadtsenat abgeschlossen. Das Gehalt, das sich in der Größenordnung von Topführungskräften im Rathaus bewegt, durfte die Frau behalten, obwohl sie in keiner Führungsfunktion mehr steht.

Unbefristeter Vertrag

Zudem soll der Sondervertrag der Frau unbefristet bis zur Pension gelten, die erst in einigen Jahrzehnten schlagend werde. Die Mitarbeiterin war im November gegen den Willen der Grünen von einer Mehrheit im Stadtsenat als Personalamtsleiterin abberufen worden. Willi meinte, dass er die Kritik an seiner Vorgangsweise verstehen könne, er habe aber seine Vertraute auch als Sachbearbeiterin mit Sonderaufgaben betraut, die „dringend erledigt werden müssen und für die es ihre Kompetenz braucht.“