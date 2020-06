Sommerferien: Neun Wochen und kaum Betreuung

Was ausgelassene Schulschluss-Feiern betrifft, braucht man sich in Niederösterreich nicht zu verstecken. Nach ausgearteten Alkoholexzessen hat die Stadt Wr. Neustadt vor sieben Jahren die Organisation des Schulschlussfestes im Stadtpark übernommen. Trotz eines tollen Angebotes, dass vom Fußballturnier über Gewinnspiele und einen Styling-Corner bis hin zum Konzert samt DJ-Auftritten reichte, gelang es nicht ganz, die feiernde Meute von Alkoholexzessen abzuhalten. „So viele Einsätze wie heuer hatten wir noch nie. Bis am Nachmittag gab es 25 Versorgungen von meist Alkoholisierten und Verletzten. Acht Personen mussten ins Krankenhaus“, erklärt ein Sprecher des Roten Kreuzes.

Wirklich gesittet ging es natürlich auch in der Landeshauptstadt nicht zu. Hotspot war einmal mehr der Sparkassenpark, bis in die Nachmittagsstunden bevölkerten Hunderte Jugendliche die Grünfläche. Während Alkohol in Strömen floss, wurden die Feierwütigen von einigen Polizisten bewacht. Außerdem waren Jugendbeauftragter Wolfgang Matzl und sein Team vor Ort, die Suppen ausschenkten und alkoholfreie Getränke anboten. „Für Schüler, die das Gespräch suchen, stehen Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams parat“, berichtet Matzl. Auf jene, die es übertrieben hatten, wartete ein Team des Roten Kreuzes. Mehrere Jugendliche mussten in der Folge auch wegen „Kreislaufproblemen“ ins Spital gebracht werden. Zu gröberen Zwischenfällen kam es laut Polizei aber nicht.

Ohne wirkliche Probleme lief die Schulschlussparty mit Unterstützung der Mobilen Jugendarbeit im Kremser Stadtpark ab. Ein Bursch verletzte sich an Glassplittern.