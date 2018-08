Sommer 2018 im Rennen um einen Stockerlplatz

Im heurigen Jahresvergleich ist Hohenau an der March im Weinviertel (NÖ) der absolute Hitzepol Österreichs. Dort gab es bisher 41 Tage, an denen mehr als 30 Grad Celsius gemessen wurden. Dahinter liegen Andau im Burgenland und Wolkersdorf im Weinviertel mit 38 beziehungsweise 34 Tagen. Im Schnitt sind es in solchen Regionen etwa 20 Hitzetage pro Jahr. Den geringsten Niederschlag gab es zwischen Juni und August an der Alpennordseite, im Waldviertel sowie in Kärnten.

Obwohl die langen Trockenphasen bei gleichzeitig hohen Temperaturen dem Ackerbau und der Forstwirtschaft am stärksten zusetzen, gibt es in diesem Bereich auch Hitze-Gewinner. Darunter sind zum Beispiel die Waldviertler Braugerste-Bauern. Die freuen sich trotz Wetterkapriolen über eine zufriedenstellende Ernte. 1600 Tonnen Gerste können heuer in der Brauerei Zwettl verarbeitet werden. „Nach trockenen Monaten kam noch rechtzeitig der benötigte Regen in ausreichender Menge“, erklären Alfred Sturm von der Erntegemeinschaft und Brauerei-Chef Karl Schwarz.

Profiteure sind auch die Winzer, die schon mehrere Wochen früher als üblich mit der Lese beginnen. Reifegrad und gesunde Trauben sprechen für einen guten Jahrgang.