So wird das Wetter am langen Wochenende

Schwacher Störungseinfluss sorgt am Sonntag vor allem in der Osthälfte für kurze, unergiebige Regenschauer tagsüber, im Westen ist es zumeist niederschlagsfrei. Die Sonne zeigt sich überall phasenweise, häufiger am Nachmittag, dabei klingen die meisten Schauer wieder ab. Anfangs bläst am Alpenostrand lebhafter Nordwind. In der Früh werden fünf bis zehn Grad erreicht, tagsüber dann von Nordost nach Südwest 14 bis 21 Grad.

Regnerisches Wetter im Westen

Zwischen der Nordsee und Italien bildet sich am Montag eine Tiefdruckrinne, damit herrscht am Staatsfeiertag vor allem im Westen regnerisches Wetter. Auch im Süden und Südosten sind anfangs Regenschauer zu erwarten. Mit einer kräftigen südlichen Strömung ist es alpennordseitig teils föhnig aufgelockert und auch etwas milder. Vor allem im Donauraum bläst lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen dürften sich zwischen fünf und zehn Grad bewegen, die Tageshöchsttemperaturen zwischen zwölf und 21 Grad.