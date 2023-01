Snowboarder verletzte sich in Tirol bei Sturz in Bach

Am Sonntag haben sich in Tirol eine Reihe schwerer Alpinunfälle ereignet. In Schwendau im Zillertal verlor ein 37-Jähriger aus den Niederlanden die Kontrolle über sein Snowboard und geriet über den Pistenrand hinaus. Er stürzte anschließend in ein zweieinhalb Meter tiefes, ausgetrocknetes Bachbett, berichtete die Polizei. Er erlitt Rückenverletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Spital geflogen.

In Sölden im Tiroler Ötztal wurde eine 68-jährige Deutsche schwer verletzt, nachdem sie mit einem unbekannten Skifahrer zusammengestoßen war. Der Zweitbeteiligte fuhr weiter, während die 68-Jährige stürzte. Ebenfalls in Sölden stürzte ein 32-jähriger Deutscher nach einer Kollision mit einem weiteren, unbekannten Skifahrer. Der Deutsche wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.