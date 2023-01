Snowboarder verirrte sich in Tiroler Gebirgsschlucht

Ein 36-jähriger Snowboarder aus Deutschland hat sich Dienstagabend in einer Schlucht in Obergurgl im Tiroler Ötztal verirrt. Gegen 20.30 Uhr fuhr er bei der Abfahrt von der Hohen Mut in die laut Polizei teils tief eingeschnittene Gaisbergschlucht und fand keinen Ausweg mehr.

Er setzte schließlich den Notruf ab und wurde von der Bergrettung mit einer leichten Unterkühlung geborgen.