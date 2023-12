Skiunfälle: Kollisionen und eine erfolgreiche Reanimation

Auch in Kärnten mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Denn zwei befreundete Burschen sind am Stefanitag im Skigebiet Heiligenblut am Großglockner bei einer Abfahrt kollidiert und dabei verletzt worden.

Einer der beiden war nach dem Zusammenstoß sogar bewusstlos und wurde vom Notarztteam des Rettungshubschraubers C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Sein Freund kam mit Blessuren davon und ließ diese ebenfalls im Krankenhaus behandeln, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

